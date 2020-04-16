В Украину вернулись 20 человек, которых удерживали в ОРДЛО: Полные списки

Обмен удерживаемыми Telegram-канал Офиса президента

С территории ОРДО вернулось 9 человек, из ОРЛО - 11

Офис президента Украины заявил о завершении процесса обмена удерживаемыми с ОРДЛО и опубликовал списки лиц, которые вернулись. Соответствующие данные обнародовала пресс-служба ведомства.

Так, с территории отдельных районов Донецкой области были освобождены:

Алакоз Александр (гражданский) Гриненко Николай (военный) Илюхин Николай (гражданский) Карась Владимир (правоохранитель) Костев Евгений (гражданский) Помеляйко Александр (гражданский) Александр Садовский (гражданский) Вадим Сирик (гражданский) Шайдов Виктор (военный)

С территории отдельных районов Луганской области были освобождены:

Желдак Виталий (гражданский) Миронич Сергей (гражданский) Можаев Валентин (гражданский) Николай Полозов (гражданский) Попова Алевтина (гражданская) Русинов Сергей (гражданский) Сливка Иван (гражданский) Сливка Александр (гражданский) Табачный Александр (гражданский) Штиль Александр (гражданский) Яковенко Александр (гражданский)

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Напомним, 16 апреля на Донбассе стартовал очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц.