В Украину вернулись 20 человек, которых удерживали в ОРДЛО: Полные списки
С территории ОРДО вернулось 9 человек, из ОРЛО - 11
Офис президента Украины заявил о завершении процесса обмена удерживаемыми с ОРДЛО и опубликовал списки лиц, которые вернулись. Соответствующие данные обнародовала пресс-служба ведомства.
Так, с территории отдельных районов Донецкой области были освобождены:
- Алакоз Александр (гражданский)
- Гриненко Николай (военный)
- Илюхин Николай (гражданский)
- Карась Владимир (правоохранитель)
- Костев Евгений (гражданский)
- Помеляйко Александр (гражданский)
- Александр Садовский (гражданский)
- Вадим Сирик (гражданский)
- Шайдов Виктор (военный)
С территории отдельных районов Луганской области были освобождены:
- Желдак Виталий (гражданский)
- Миронич Сергей (гражданский)
- Можаев Валентин (гражданский)
- Николай Полозов (гражданский)
- Попова Алевтина (гражданская)
- Русинов Сергей (гражданский)
- Сливка Иван (гражданский)
- Сливка Александр (гражданский)
- Табачный Александр (гражданский)
- Штиль Александр (гражданский)
- Яковенко Александр (гражданский)
Напомним, 16 апреля на Донбассе стартовал очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц.