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В Украину прибыл заместитель госсекретаря США

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биген Фото из открытых источников

Стивен Биган встретится с высшим руководством украинской власти

Сегодня, 26 августа, в Киев прилетел заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Биган. Во время визита он планирует встретиться с высшим руководством украинской власти, передает пресс-служба посольства США в Украине.

"Заместитель государственного секретаря США Стивен Э. Биган прибыл в Киев! Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

После визита в Украину Биган отправится на встречу с представителями ОБСЕ для обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека.

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Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Стивен Биган посетит Киев, Вильнюс и Москву, в рамках официального визита он планирует встретиться с высшими представителями власти. 

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