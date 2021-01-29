В украинский парламент проходят 5 партий, рейтинг возглавила "Оппозиционная платформа – За жизнь", – западные социологи

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 22-26 января 2021 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (21,9%). Также в следующий состав украинского парламента попала бы "Европейская солидарность" (15,9%), ВО "Батькивщина" (12,5%), партия действующего президента Украины "Слуга народа" (12,3%) и "Партия Шария" (5,2%).

Фото из открытых источников

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром "BURI-Украина" (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, "Радикальная партия Олега Ляшко" (3,4%), "Сила и честь" (2,8%), "За будущее" (2,6%), "Гражданская позиция" (2,5%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,2%), ВО "Самопомощь" (1,9%), "Голос" (1,4%), "Оппозиционный блок" (1,0%), "Народный фронт" (1,0%), ВО "Свобода" (0,8%) и "Национальный корпус" (0,6%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в следующий состав парламента.

Фото из открытых источников

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром "BURI-Украина" (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 22-26 января 2021 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,024 человека. Вероятная погрешность – 2,2%.