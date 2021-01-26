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В украинские облгазы планируют ввести временные администрации

Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Предполагается, что ряд нововведений будут дисциплинировать рынок распределения газа

Кабинет министров Украины планирует укрупнить облгазы, а также ввести в них временные администрации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Отмечается, что такие нововведения должны дисциплинировать рынок распределения газа. "Правительство совместно с парламентским комитетом инициирует принятие законопроекта об укрупнении облгазов, введение спецсчетов, введение временной администрации, что дисциплинирует рынок распределения газа и не позволит монопольно повышать тарифы", – сказал премьер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут, а штрафы и пеню за неуплаченные тепло и газ за январь не будут применять. Какие еще обещания дал глава правительства, читайте здесь.

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Напомним, недавно Денис Шмигаль сообщил, что Кабинет министров подготовил восемь шагов, которые должны способствовать уменьшению тарифов для жителей Украины. Тогда он рассказал о параллельном обсуждении инициатив, которые позволят поддержать украинцев в период коронакризиса.

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