В украинские облгазы планируют ввести временные администрации
Предполагается, что ряд нововведений будут дисциплинировать рынок распределения газа
Кабинет министров Украины планирует укрупнить облгазы, а также ввести в них временные администрации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде. Трансляцию вел телеканал ZIK.
Отмечается, что такие нововведения должны дисциплинировать рынок распределения газа. "Правительство совместно с парламентским комитетом инициирует принятие законопроекта об укрупнении облгазов, введение спецсчетов, введение временной администрации, что дисциплинирует рынок распределения газа и не позволит монопольно повышать тарифы", – сказал премьер.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут, а штрафы и пеню за неуплаченные тепло и газ за январь не будут применять. Какие еще обещания дал глава правительства, читайте здесь.
Напомним, недавно Денис Шмигаль сообщил, что Кабинет министров подготовил восемь шагов, которые должны способствовать уменьшению тарифов для жителей Украины. Тогда он рассказал о параллельном обсуждении инициатив, которые позволят поддержать украинцев в период коронакризиса.