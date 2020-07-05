В Украине запретили вывозить донорскую кровь без разрешения Кабмина

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Документ также предусматривает упрощение ввоза в Украину наркотических и психотропных лекарств для тяжелобольных

Сегодня, 5 июля, в Украине вступил в силу закон, который предусматривает запрет на экспорт донорской крови, а также отмену специальной регистрации вакцин, которые ввозят для военнослужащих. Соответствующий закон опубликовал "Голос Украины".

Отмечается, что документ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения" предусматривает запрет на экспорт крови и ее компонентов.

"Вывоз за пределы Украины донорской крови и ее компонентов может быть осуществлено при условии полного обеспечения ими потребностей охраны здоровья Украины по решению Кабинета Министров Украины…", - говорится в тексте документа.

Кроме того, документ предусматривает упрощение ввоза в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств для тяжелобольных и везение вакцин для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий без регистрации.

Нагадаємо, 2 червня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє вивезення донорської крові з України та дозволяє ввіз вакцини без реєстрації для військовослужбовців.