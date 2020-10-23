Госкомтелерадио запретило ввоз еще трех детских книжек из РФ

Госкомтелерадио запретило ввоз трех детских книг в Украину Фото из открытых источников

В ведомстве утверждают, что в них возвеличивают российскую государственную символику и мощь ее Вооруженный сил

Государственный комитет по вопросам телерадиовещания запретил ввоз в Украину трех детских книг из России. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Речь о запрете ввоза книг "Транспорт" серии "Развиваем малыша", "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" и "А почему небо голубое?".

Как считает Госкомтелерадио, в детской книге "Транспорт" серии "Развиваем малыша" детей знакомят с русским танком и коммунистической символикой. Во второй книге "А почему небо голубое?" детям предлагают познавать мир сквозь призму реалий, мифов и символов восточного соседа. В третий – "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" раздел об освоении космоса во времена СССР иллюстрируют государственным флагом РФ, "что вводит в заблуждение детей и приписывает России чужие заслуги" – отметили в ведомстве.

Кроме этого, Госкомтелерадио запретило ввозить в Украину еще 13 книг, где якобы говорится о навязывании русской идеологии и коммунизма, а также о разжигании религиозной вражды.

Как известно, с мая 2017 года, Госкомтелерадио запретило ввоз 271 книги из России, в соответствии с постановлением правительства.

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Ранее сообщалось, что Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 54 книг из РФ. В ведомстве разглядели признаки пропаганды.