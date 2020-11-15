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В Украине зафиксировали первые нарушения во время второго тура местных выборов

Фото из открытых источников

О первых нарушениях сообщили наблюдатели в Луцке и Киевской области

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что в Луцке на заседание УИК не допустили наблюдателя ОПОРЫ из-за отсутствия бумажного оригинала с результатом теста на коронавирус, хотя у нее была электронная версия документа. В связи с этим на место были вызваны правоохранители.  "В комиссии требовали именно бумажный оригинал с печатью, поэтому посоветовали наблюдателю распечатать его в лаборатории и вернуться. При этом комиссия не предоставила наблюдателю документ, на основе которого требовала справку именно такого образца", – говорится в сообщении.

Также в Луцке на двух участках члены комиссий не вели протоколы утренних заседаний, при этом на последнем участке не объявляли ни количества, ни количества бюллетеней.

Кроме того, два нарушения были зафиксировано в Украинке Киевской области. Там одна из избирательных комиссий начала свое заседание преждевременно. Как сообщают наблюдатели, на время запланированного начала заседания УИК в 7:05, члены комиссии уже опечатали избирательные урны, а сейф с бюллетенями был открыт. На другом участке член избиркома преждевременно заполнила избирательные бюллетени.

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Напомним, в Украине сегодня, 15 ноября, стартовало повторное голосование на выборах мэров в 7 городах. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать в течение дня – до 20:00. Телеканал ZIK ведет онлайн-трансляцию здесь.

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