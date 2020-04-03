В Украине вступил в силу закон о поддержке населения и бизнеса в условиях карантина

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Документом предусматриваются зарплаты, налоги, госпомощь и защита прав работников

Сегодня, 3 апреля, вступил в силу закон относительно поддержки населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса COVID-19. Соответствующий документ опубликовал "Голос Украины".

Зарплаты, налоги, работа судов

Согласно закону, медицинским и другим работникам, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, правительство устанавливает доплату в размере до 300% заработной платы, а для работников социальной защиты населения, которые оказывают услуги гражданам, что находятся дома - до 100% зарплаты.

Подняты лимиты для групп плательщиков единого налога физических лиц-предпринимателей:

первая группа - с 300 тыс. грн до 1 млн грн;

вторая группа - с 1,5 до 5 млн грн;

третья группа - с 5 до 7 млн грн.

При этом операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставка освобождается от уплаты НДС.

Документом также определяется, что:

до 31 мая 2020 года, акцизный налог взимается по ставке 0 гривен за 1 литр 100-процентного спирта из этилового спирта, который используется для производства дезинфекционных средств;

плата за землю и налог на недвижимость не платятся с 1 марта по 31 марта 2020 года;

штрафные санкции за неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ не применяются с 1 марта по 31 мая.

Согласно закону, во время действия карантина участники судебного дела могут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств. Документом предусмотрено право суда во время карантина принимать решение об ограничении доступа лиц, не являющихся участниками судебного процесса, в судебное заседание, если участие в нем будет составлять угрозу жизни или здоровью человека.

Кроме того, документом на период карантина запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору.

Защита прав работников и выплата госпомощи

Вводятся правила дистанционной работы сотрудников: общая норма продолжительности рабочего времени предусмотрена Кодексом законов о труде Украины, работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, выполнение дистанционной работы не тянет за собой любых ограничений трудовых прав, снижение зарплаты.

При этом по обращению работодателя будет выплачиваться пособие по частичной безработице работникам, которых не уволили с работы, но их зарплата и продолжительность рабочего времени сокращена работодателем (только для малых и средних предприятий).

Также продолжается выплата государственной помощи малообеспеченным семьям, а также других видов государственной помощи, пенсии по инвалидности на период карантина.

Кроме того, документом определяется, что на период карантина Кабмин получит право устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социальные товары.

Согласно закону, на период карантина местные советы, их исполнительные комитеты получат право проводить дистанционные заседания в режиме видеоконференции или аудиоконференций, в повестку дня которых могут включаться исключительно вопрос безотлагательного внесения изменений в местный бюджет, другие вопросы относительно неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или скорейшей ликвидации особо тяжелых чрезвычайных ситуаций, вызванных вспышками, эпидемиями и пандемиями.

Журналистам гарантируется, как и раньше, беспрепятственное передвижение по территории Украины, в том числе на территориях, где объявлена чрезвычайная ситуация.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил про усиление карантина путем ограничения времени пребывания людей на улице. Правительство утвердит обязательный масочный режим, запрет собраний на улице и закрытия всех спортивных площадок и скверов.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения получило три тысячи упаковок препарата "Плаквенил", предназначен для лечения инфицированных коронавирусом.