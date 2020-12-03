В Украине хотят изсенить правила административного ареста

Из открытых источников

Документ поддержали 229 нардепов

На заседании 3 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3047а "О правилах отбывания административного ареста". Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как отмечается, документ предусматривает, что лицо не позднее следующих суток со дня вступления в законную силу постановления судьи (суда) о применении админареста обязано самостоятельно прибыть к обособленного структурного подразделения территориального органа полиции по зарегистрированному месту его проживания/пребывания. Если лицо не появится, то к нему могут применять привод.

Также перед помещением лица в изолятор временного содержания (ИВС) обязательно проводят медосмотр. Если у лица выявляют противопоказания относительно помещения в ИВС, тогда руководство подразделения территориального органа полиции обращается в суд с ходатайством об отсрочке админареста на срок до одного месяца. Кроме этого, проводится и личный досмотр лица.

Новости по теме: Рада проголосовала за предоставление гарантии госзащиты военным Сил специальных операций

"У лиц, которые помещаются в изолятор временного содержания, временно изымаются ценные вещи, документы, средства, а также предметы, не разрешенные для хранения в помещениях для отбывания административного ареста", - сказано в законопроекте.

Предполагается, что Министерство внутренних дел устанавливает перечень запрещенных для хранения предметов, порядок их изъятия, хранения и возвращения.

Законопроект регулирует, что арестованные лица размещаются в общих помещениях или помещениях для одиночного содержания ИВС. Мужчин и женщин держат отдельно.

Новости по теме: Украинцам пересчитают тарифы на отопление и введут новые абонплаты: Что приняла Верховная Рада

Кроме этого, не допускается размещение арестованных вместе с лицами, задержанными в соответствии с Уголовного процессуального кодекса или за совершение админправонарушения или в соответствии со статьей 151 ЗУ "О борьбе с терроризмом", и лицами, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей или осужденными к лишению свободы.

В документе прописано содержание арестованных, которые курят, отдельно от тех, что не курят, при наличии свободных помещений.

Новости по теме: Рада намерена разрешить чиновникам старше 65 лет не выходить на пенсию

Напомним, ранее парламент во втором чтении принял законопроект №3668 "О реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности", который предусматривает изменение условий оказания реабилитационной помощи.