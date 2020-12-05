В Украине впервые за 29 лет закажут строительство трех отечественных самолетов

Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями. Разработан киевским ГП "Антонов" на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200) wikipedia.org

Контракт о госзаказе планируют подписать Миноброны и ГП "Антонов"

Министерство обороны Украины и ГП "Антонов" планируют подписать контракт по строительству трех самолетов Ан-178. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью "Радио Свобода".

По словам Уруского, такой заказ – первый за время независимости нашего государства. "Впервые за 29 лет мы имеем госзаказ на строительство новых отечественных самолетов. За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты", – высказался чиновник.

Кроме того, Уруский добавил, что сейчас запланированы ремонт бронетанковой техники, а также закупка артиллерийских систем.

Справка

Ан-178 – украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями, который был разработан киевским ГП "Антонов" на базе пассажирского Ан-158. Создание воздушного судна началось в 2010 году, а свой первый полет Ан-178 совершил в мае 2015 года.

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Напомним, недавно Министерство обороны Украины в первый раз провело закупку военных товаров через агентство НАТО по поддержке и снабжению. Такой шаг позволит украинским производителям участвовать в тендерах НАТО.