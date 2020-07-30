В Украине в последнее время активизировалась "уличная политика", – Якубин

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Европейцы не готовы и дальше закрывать глаза на нарушения обязательств, которые брала на себя Украина, говорит политолог

В Украине в последнее время происходит активизация "уличной политики", и представители европейских институций дальше уже не готовы закрывать глаза на тот факт, что Украина брала на себя определенные обязательства, но не выполняет их.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Алексей Якубин.

Эксперт напомнил, что когда Украина входила в различные европейские институты, такие как ПАСЕ, она получила не только определенные права, но и обязательства, которых должна придерживаться, в частности и относительно соблюдения стандартов прав и свобод человека.

"Если мы говорим об этих стандартах, то мы видим, что у нас в последнее время происходит активизация "уличной политики", – заявил Алексей Якубин.

"Европейцы сейчас, представители европейских институций дальше уже не готовы просто так закрывать глаза на тот факт, что Украина брала на себя определенные обязательства, но их не выполняет по каким-то причинам. Раньше у нас любили все объяснять тем, что у нас же война, конфликт на востоке и так далее, но мне кажется, что европейцы не готовы слышать такие вещи. Как и украинские граждане, которые, по моему мнению, когда они в прошлом году голосовали за Зеленского, они голосовали против произвола различных групп на улицах, против хаоса. То есть очень четкий запрос на то, чтобы у нас просто начало нормально работать государство как способ поддержания порядка на улицах, в стране", – отметил Алексей Якубин.

Как заявил депутат Европарламента от Греции Алексис Георгулис, Европейский парламент должен осудить волну насилия, которая прокатилась по Украине из-за активизации национал-радикалов.

Ранее сообщалось, "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует обеспечить неотвратимость наказания для радикалов, которые нападают на людей.