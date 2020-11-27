В Украине усилят мониторинг возможного появления коронавируса у норок

Норка Фото из открытых источников

Граждан уверяют, что об убийствах животных или коррупционных проверках речь не идет

В Украине в ближайшее время будет усилен мониторинг ситуации относительно возможного появления коронавирусной болезни COVID-19 у норок. Об этом сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, передает "Правительственный портал".

Отмечается, что вскоре должно состояться совещание с представителями профильных ассоциаций и бизнеса. Также будет организован активный мониторинг возможной заболеваемости животных на фермах.

В то же время в Госпродпотребслужбе сообщили, что об убийствах животных речь не идет. "Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах зверей, закрытии ферм или коррупционных проверках. Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию", - высказалась Магалецкая.

По словам чиновницы, мониторинг и лабораторные исследования норок – это вопрос не только национальной безопасности и здоровья людей в Украине, но и всего человечества. "Вирус смертельно опасен, он мутирует и все в большем количестве стран возникают проблемы с этими животными, – отметила глава Госпродпотребслужбы.

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Ранее сообщалось, что в Дании тела убитых из-за пандемии норок, поднялись из-под земли, поскольку в их тушках скопились газы, которые вытолкнули их наверх. Песчаная почва, то похоронили животных, оказалась слишком легкой, поэтому глубины могил не хватило.