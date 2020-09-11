В Украине существуют группы, готовые свергнуть президента и силой захватить власть, – Ренат Кузьмин

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Такие группы есть в органах государственной власти и в силовых структурах, заявил парламентарий

В украинском обществе, которое является достаточно радикализированным, существуют группы, готовые свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и силой захватить власть.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий отметил, что недавняя пресс-конференция бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова и бывшего генпрокурора Юрия Луценко похожа на "отмашку" – знак всем о насильственной смене власти.

"С этой пресс-конференции начинается отсчет, или, я сказал бы - обратный отсчет власти Зеленского. Они положили или совершили первый шаг к началу отстранения Зеленского от власти. Посмотрите, что происходит: сначала пресс-конференция с призывом соответствующим, потом нападение радикалов на дом Зеленского. Следующим шагом, я уверен, будет бутафорский сбор подписей фракции Порошенко за создание "тимчасової слідчої комісії", которую они провалят. После этого они обвинят парламент в недееспособности и потихонечку или даже не потихонечку, а вполне открыто призовут людей выйти на улицы. Я вижу вот такой сценарий", - заявил Ренат Кузьмин.

Парламентарий продолжил: "Что показала эта пресс-конференция? Во-первых, она показала то, что в обществе, достаточно радикализированном, существуют группы, готовые силовым путем свергать действующего президента Зеленского. Это группы, готовые путем применения силы, в том числе и вооруженной силы, захватывать власть в стране. Этим людям не хватает повода, понятного повода, понятного многим. По сути, повода, который бы легитимизировал их действия. Этот повод они будут создавать искусственно. И первым шагом является история с "вагнеровцами", которую пытались преподнести на пресс-конференции эти двое авантюристов как "велику зраду", совершенную президентом Зеленским и его Офисом. Это звенья одной цепи".

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"Следующий вывод, который можно сделать из этой пресс-конференции, как раз говорит о том, что и в органах государственной власти, и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, и, в том числе, в армии существует достаточно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время", – заявил Ренат Кузьмин.

Напомним, заместитель директора ГБР Александр Бабиков сообщал, что Государственное бюро расследований расследует дело о возможной сдаче Крыма, однако сообщение о подозрении бывшему врио президента Александру Турчинову не готовилось.

Как сообщали, народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин заявлял, что президенту Владимиру Зеленскому необходимо немедленно начать три параллельных расследования: о возможном "сливе" высокопоставленными чиновниками Офиса президента Украины информации о "вагнеровцах", о заговоре с целью захвата государственной власти осенью 2020 года, о преступной сдаче Крыма в 2014 году. Такой вывод народный депутат сделал после пресс-конференции бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова и бывшего генпрокурора Юрия Луценко.