В Украине существует большая опасность политического кризиса, – Юрий Дудкин

Юрий Дудкин Скриншот видео

Власть начинает агрессивно выступать против тех, кто не воспринимает ее работу, констатировал эксперт

На сегодня существует очень большая опасность политического кризиса в Украине, поскольку власть вместо того, чтобы начинать диалог с политическими силами, идет на радикализацию.

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт Юрий Дудкин.

"Что касается переформатирования Рады и так далее, и тому подобное - это не приведет ни к каким результатам. На сегодняшний день очень большая опасность политического кризиса в Украине. Я объясню, почему. Власть, вместо того, чтобы начинать с политическими силами свой диалог, она идет на радикализацию. То есть она начинает агрессивно выступать против тех, кто не воспринимает ее работу как политической партии, прежде всего, и работу административного значения в этой стране", – сказал Юрий Дудкин.

Политический эксперт отметил, что в Верховной Раде Украины еще с 90-х годов значительную роль играют "денежные мешки", и именно от этого зависит любое переформатирование парламента.

Как сообщали ранее, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович заявил, что перевыборы в Верховную Раду Украины в этом году власти не выгодны, а в 2021 году может многое измениться, и не исключено, что тогда состоятся досрочные выборы в парламент.

Напомним, в ЦИК заявили, что местные выборы будут проходить в сложных условиях.