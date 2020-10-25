В Украине стартовали местные выборы 2020: Онлайн-трансляция телеканала ZIK

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В Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начинают свою работу с 8:00 и будут принимать граждан до 20:00.

Помимо облсоветов, украинцы впервые будут выбирают депутатов в советы всех уровней от общин – депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

Инструкцию о том, как проголосовать и не ошибиться, читайте ЗДЕСЬ . Какие полномочия получат новоизбранные власти - ЗДЕСЬ . Ну а о том, почему это очень и очень важно ЗДЕСЬ

Также телеканал ZIK будет вести онлайн-трансляцию голосования. За всеми важными новостями из регионов и столицы можно следить просто тут:

Стоит отметить, что жители областных центров и крупных городов с более 75 тысячами избирателей еще раз сходят на участки 15 ноября. Именно тогда, скорее всего, состоится второй тур мэрской гонки, если в первом никто не наберет больше половины голосов.