В Украине создали карту, которая демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми

Карта была построена на основе данных от операторов мобильной связи Big Data

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о создании карты, которая демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран, где бушует коронавирус. Об этом он написал в Facebook.

"С помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше всего придерживались карантина – меньше всего находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда", - написал Федоров.

По словам министра, оранжевый цвет означает, что 50-200 людей не придерживались карантина, красный – более 200. При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров.

Отмечается, что карта была построена на основе данных от операторов мобильной связи Big Data о более чем полумиллионе людей.

"Данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах. То есть никакой конкретный абонент не отслеживается", - подчеркнул Федоров.

Также министр назвал три способа, когда правительство сможет использовать эту карту:

для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах;

для оптимизации размещения ресурсов в тех регионах, где уровень соблюдения карантина хуже всего;

для планирования мероприятий по безопасности и защите здоровья.

Facebook-страница Михаил Федоров

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