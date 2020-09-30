В Украине сообщили, как будут называть Лукашенко из-за его нелегитимности

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Официальная позиция - это Александр Лукашенко

После завершения срока полномочий Александра Лукашенко правительство Украины не будет применять к нему термин "президент". Это связано с непризнанием его легитимности, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировал телеканал ZIK.

Журналисты спросили, как Украина будет называть Лукашенко после завершения срока его каденции 5 ноября - "незаконно избранным", "нелегитимным", поскольку перед этим МИД заявил, что тайная "инаугурация" Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

"Это прекрасная формулировка для медиа и Facebook. Если вы спрашиваете об официальной позиции, то официальная позиция - это Александр Лукашенко", - сказал Кулеба.

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Напомним, 23 сентября, Александр Лукашенко "официально" вступил в должность президента Беларуси. На "тайную" церемонию инаугурации, которая состоялась во Дворце Независимости Беларуси, было приглашено несколько сотен человек. В частности, на мероприятие пришли высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики и др.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Республики Беларусь.

После этого, Министерство иностранных дел Беларуси раскритиковало ряд стран, отдельно выделив Украину, из-за заявления о непризнании легитимности Александра Лукашенко.