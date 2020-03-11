В Украине снова хотят сделать заседание Кабмина открытыми
В новом правительстве утверждают, что это планировали сделать с первого заседания, но не успели
Заседание правительства Украины планируют вновь открыть для прессы. Об этом “Интерфакс-Украине” рассказал один из работников Кабмина.
“Сейчас думаем, как это правильно сделать. Планировали сделать и первое заседание открытым, но не успели все подготовить”, - отметил собеседник издания.
Источник в Кабмине уточнил, что наиболее приемлемый вариант на сегодня - это вернуться к варианту правительства Владимира Гройсмана, когда сначала происходит открытая часть заседания, которую будут транслировать и на которой может присутствовать пресса, а далее продолжается рассмотрение вопросов с грифом в закрытом режиме.
Напомним,экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября сообщил, что меняет формат проведения заседаний правительства. С того дня на них перестали пускать журналистов. Он уточнил, что с прессой министры будут общаться по результатам заседаний.