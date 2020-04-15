В Украине штрафы за поджог сухостоя увеличились в 18 раз

Президент Владимир Зеленский EPA-EFE

Согласно документу в Украине существенно повысятся размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира). Об этом сообщает "РБК-Украина".

Согласно документу в Украине существенно повысятся размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков. Штрафы за поджог сухостоя выросли в 18 раз.

Загрязнение или другое изменение естественных свойств атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или иного производства вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды, наказываются штрафом от 1800 до 3600 необлагаемых минимумов доходов граждан (30 600 - 61 200 гривен).

Выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах - штраф от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3600 - 6120 грн) и на должностных лиц - от 900 до 1260 таких минимумов (15 300 - 21 420 грн).

Нарушения требований пожарной безопасности в лесах - влечет за собой наложение штрафа на граждан от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан (1530 - 4590 грн) и на должностных лиц - от 270 до 900 таких минимумов (4590 - 15 300 грн).

Напомним, в понедельник, 13 апреля, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий усиление ответственности за загрязнение воздуха и сжигания сухостоя.