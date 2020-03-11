В Украине разработают церемонию почетного чествования украинских военных, которые погибли за Родину

Владимир Зеленский Офис президента

План чествования будет разработан в течение этой недели

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение профильным министерствам разработать церемонии почетного чествования украинских военнослужащих, которые погибли, защищая Украину. Об этом гарант заявил во время представления нового министра обороны Андрея Тарана, сообщила пресс-служба ОП.

В частности, президент отметил важность чествования бойцов, погибших на востоке Украины.

"Сейчас разрабатывается церемония чествования почетного каждого героя, который отдал свою жизнь за Родину. Мы все молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше. Но пока что у нас идет война, и память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена должным образом", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в течение недели при участии нового министра обороны, начальника Генерального штаба и Министерства по делам ветеранов должен быть разработан такой план.

"Мы готовы помочь на площадке Офиса Президента. Я лично тоже хочу заниматься этой разработкой, чтобы в каждом городке, куда возвращаются наши герои, мы не просто относились с уважением, а чтобы это было на высшем уровне, который существует в мире", – добавил Зеленский.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана.