В Украине проверят возможный обход блокировки "ВКонтакте"

В МКИП ищут решение проблемы, если информация о разблокировке подтвердится

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию о запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", которая заявила, что обошла блокировку. Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции.

По словам Ткаченко, проблема противодействия гибридной войне не сводится лишь к запретам, а должна решаться за счет просвещения и медиаграмотности. Также он утверждает, что у государства есть стратегия борьбы с дезинформацией, однако не отметил, в чем она заключается.

Кроме того, министр заявил об обсуждении этой ситуации с СНБО. "Проблема проникновения дезинформации, которая идет из "ВКонтакте" или российских телеканалов действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий. Надеюсь, он будет реализован", – сказал Ткаченко.

В то же время в правительстве планируют противодействовать обходу блокировки со стороны разработчиков российской соцсети. "Относительно "ВКонтакте". Я попросил сегодня, как мы узнали об этой информации, проверить, на самом ли деле это реалистично, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории", – высказался министр МКИП.

Напомним, недавно разработчики "ВКонтакте" заявили, что обошли блокировку в Украине. По их словам, они улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему сетью теперь можно пользоваться "без ограничений".