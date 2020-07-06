В Украине появилась новая ветвь власти – послы G7, – политический эксперт

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман 112 Украина

В Украине появилась новая ветвь власти – послы G7, которая постоянно что-то нам советует.

Об этом в ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"У нас в последнее время появилась новая ветвь власти. Она называется "послы G7". Они постоянно нам что-то советуют: то свернуть машиностроение, то реагировать на это, то принимать банковский закон, то сменить члена правления Нацбанка и так далее. Какой-то такой новый орган", – заявил политический эксперт и добавил, что на этот орган следовало бы обратить внимание юристам.

Новости по теме: Почему Украина попала под тотальное внешнее управление США?

Кроме этого Кацман заявил, что достижение Украиной мира не зависит от любых внешних воздействий. По его словам, это прежде всего стремление самой властной команды.

"В этом месяце были опубликованы все социологические опросы, которые только могли провести социологические компании. Все показали почти одинаковые результаты. Там есть интересные детали – среди тех, кто потерял доверие, в том числе к президенту и его политической силе, подавляющее большинство тех людей, которые хотят мира. Мирные обещания президента Зеленского "закончить войну", "стать приговором Порошенко", они разочаровывают больше всего именно в части поиска мира. Это надо понимать "партии зеленых" и самому президенту. Нужно понимать, что эта "Ахиллесова пята" тянет их рейтинг все ниже и ниже", – добавил Владимир Кацман.

Напомним, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что внешнее управление несет угрозу Украине как независимому государству.

Политик подчеркнул, что власть должна исходить из интересов страны и ее граждан, а не слепо выполнять указания кредиторов.