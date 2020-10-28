В Украине отсутствует не только политический, но и экономический суверенитет, – Скаршевский

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Относительно внешнего управления в Украине наблюдаются двойные стандарты, говорит эксперт

В Украине отсутствует не только политический, но и экономический суверенитет: если просмотреть меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), то можно увидеть, что никакого экономического развития и повышения уровня жизни украинских граждан в ближайшее время не предвидится.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Гость студии, комментируя напряженную ситуацию в дипломатических отношениях между Украиной и Венгрией из-за агитации венгерских чиновников в день местных выборов в Украине, напомнил, что Венгрия - единственная страна, которая запретила въезд миллиардеру Джорджу Соросу. Виктор Скаршевский напомнил, что господин Сорос родился в Венгрии. По его словам, венгры хорошо знают, как Джордж Сорос и его структуры могут влиять на государства.

Гость ток-шоу отметил, что относительно внешнего управления в Украине наблюдаются двойные стандарты.

"По поводу внешнего управления - двойные стандарты. Если США нам указывают, что делать, либо вмешиваются в наши дела - все нормально. Если кто-то немножко нарушил, другая страна, которая не входит в систему внешнего управления нашей страной, то тогда необходимо делать какие-то дипломатические вызовы", - сказал эксперт.

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Виктор Скаршевский продолжил: "К сожалению, не только политический суверенитет в Украине отсутствует, но и экономический суверенитет. Потому что не надо читать никаких програм правительства, даже не утвержденных ВРУ, можно просто взять и открыть меморандум с МВФ и увидеть, что никакого экономического развития, никакого развития промышленности, никакого развития экспорта, никакого повышения уровня жизни украинских граждан в ближайшее время не предусматривается".

Напомним, в субботу, 25 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины заявило, что глубоко расстроено тем, как официальный Будапешт "нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины" из-за агитации чиновников на местных выборах.

В понедельник, 26 октября, Министерство иностранных дел Украины вручило послу Венгрии Иштвану Ийдярто ноту протеста из-за политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время местных выборов в минувшие выходные.