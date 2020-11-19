В Украине объявили победителя конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба

Автором эскиза-победителя Большого Герба стал соавтор эскиза Малого Герба

Объявление победителя конкурса эскизов Большого Государственного Герба Украины Укринформ

Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз Великого Государственного Герба Украины объявил победителей. Об этом во время брифинга сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает "Укринформ".

Победителем конкурса эскизов стал график Алексей Кохан, который стал соавтором Малого Государственного Герба и был победителем конкурса эскизов Большого Герба, который проходил в 1996-1997 годах. "Жюри получило 125 работ. Из них к конкурсу было допущено 112 работ. Прошло несколько туров голосования, в результате определен победитель. Я рад, что сегодня оргкомитет принял решение и был избран победитель. И этот победитель Алексей Кохан. Соответственно с ним Минкульт заключит соглашение", – сказал Ткаченко.

Эскиз Большого Государственного Герба Украины Facebook/Александр Ткаченко

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, теперь наработки по Большому Гербу передадут правительству. "Далее будет подготовлено техническое описание и юридические нюансы использования проекта Большого Государственного Герба. И наработки будут переданы от Кабмина в Верховную Раду. Далее народные депутаты проработают и зарегистрируют соответствующий законопроект. Поэтому порядок использования, описание госсимволов, в частности Большого Государственного Герба, будет оформлен законом", - высказался чиновник.

Эскиз Большого Государственного Герба Украины Facebook/Александр Ткаченко

Как сообщил Александр Ткаченко в Фейсбук, эскиз-победитель содержит обязательные элементы для Большого Государственного Герба: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знак княжеского государства Владимира Великого, который является действующим Малым Государственным Гербом.

"Следующий шаг-Минюст подготовит проект Закона Украины "О государственных символах", который будет передан в ВРУ. Если депутаты поддерживают этот выбор конституционным большинством – соответствующий эскиз будет официально оформлен, как Большой Государственный Герб", – говорится в сообщении.

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Напомним, в августе текущего года во время внеочередного заседания Верховная Рада объявила конкурс на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины. Впоследствии Кабмин утвердил условия его проведения.

Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Большой Герб Украины будет использоваться высшими органами государства и не повлечет замену паспортов граждан.