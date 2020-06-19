В Украине никто не может открыть дела для политического давления, - Венедиктова
Венедиктова отметила, что в стране не должно быть касты неприкасаемых
Никто в Украине не может открывать производства для того, чтобы осуществлять политическое давление, однако не должно быть касты неприкасаемых. Об этом во время брифинга заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщила пресс-служба прокуратуры.
"Я подчеркиваю, никто в нашей стране не должен открывать производство для того, чтобы осуществлять политическое давление. Если есть дела, то их надо или закрывать, или переходить с ними в суд, и пусть суд решает. Это правильно, это демократично и это отвечает требованиям правового государства. Поэтому здесь вообще нет политики. Однако, если кто-то хочет сделать касту неприкасаемых и не привлекать к ответственности ни президентов, ни народных депутатов - давайте честно об этом сообщим и тогда не будет заявлений о политических преследованиях там, где просто должен работать закон", - сказала Венедиктова.
Вместе с тем Генпрокурор напомнила, что на прошлой неделе за отсутствием состава преступления были закрыты три уголовных производства против пятого президента Украины Петра Порошенко.
Напомним, накануне посольство США предостерегло украинские власти от сведения политических счетов через давление на систему правосудия.