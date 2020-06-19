В Украине никто не может открыть дела для политического давления, - Венедиктова

Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Венедиктова отметила, что в стране не должно быть касты неприкасаемых

Никто в Украине не может открывать производства для того, чтобы осуществлять политическое давление, однако не должно быть касты неприкасаемых. Об этом во время брифинга заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Я подчеркиваю, никто в нашей стране не должен открывать производство для того, чтобы осуществлять политическое давление. Если есть дела, то их надо или закрывать, или переходить с ними в суд, и пусть суд решает. Это правильно, это демократично и это отвечает требованиям правового государства. Поэтому здесь вообще нет политики. Однако, если кто-то хочет сделать касту неприкасаемых и не привлекать к ответственности ни президентов, ни народных депутатов - давайте честно об этом сообщим и тогда не будет заявлений о политических преследованиях там, где просто должен работать закон", - сказала Венедиктова.

Вместе с тем Генпрокурор напомнила, что на прошлой неделе за отсутствием состава преступления были закрыты три уголовных производства против пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Напомним, накануне посольство США предостерегло украинские власти от сведения политических счетов через давление на систему правосудия.