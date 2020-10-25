В Украине можно через выборы решить те вопросы, которые остаются открытыми, – евродепутат из Германии

Евродепутат Ульрих Зингер Скріншот із відео

Демократия – это большой подарок, подчеркнул Ульрих Зингер

Украинцы могут демократическим способом, через выборы, решить те вопросы, которые на данный момент остаются открытыми.

Об этом во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал ZIK, заявил евродепутат из Германии Ульрих Зингер.

Европарламентарий прокомментировал ход местных выборов в Украине и поделился ожиданиями от волеизъявления украинцев.

"Те вопросы, которые у вас существуют, я думаю, что было бы важно их решать демократически. Но демократия - это большой подарок, действительно", – отметил политик.

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Ульрих Зингер подчеркнул, что выборы – это самый главный момент, где граждане могут участвовать

"Я думаю, что вы можете вместе выбирать и через выборы решить те вопросы, которые у вас еще открыты. Это лучше, чем если ссориться", – сказал евродепутат.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в 8 утра, в Украине началось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов самыми сложными в истории Украины.

Как сообщили в общественной сети "ОПОРА", по состоянию на 16:00 25 октября явка избирателей на местных выборах в Украине составляет примерно 27%.