В Украине можно через выборы решить те вопросы, которые остаются открытыми, – евродепутат из Германии
Демократия – это большой подарок, подчеркнул Ульрих Зингер
Украинцы могут демократическим способом, через выборы, решить те вопросы, которые на данный момент остаются открытыми.
Об этом во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал ZIK, заявил евродепутат из Германии Ульрих Зингер.
Европарламентарий прокомментировал ход местных выборов в Украине и поделился ожиданиями от волеизъявления украинцев.
"Те вопросы, которые у вас существуют, я думаю, что было бы важно их решать демократически. Но демократия - это большой подарок, действительно", – отметил политик.
Ульрих Зингер подчеркнул, что выборы – это самый главный момент, где граждане могут участвовать
"Я думаю, что вы можете вместе выбирать и через выборы решить те вопросы, которые у вас еще открыты. Это лучше, чем если ссориться", – сказал евродепутат.
Напомним, в воскресенье, 25 октября, в 8 утра, в Украине началось голосование на местных выборах.
В Центральной избирательной комиссии назвали нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов самыми сложными в истории Украины.
Как сообщили в общественной сети "ОПОРА", по состоянию на 16:00 25 октября явка избирателей на местных выборах в Украине составляет примерно 27%.