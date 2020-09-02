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В Украине могут отменить судебный сбор при обжаловании админштрафа

Сейчас сумма сбора составляет 420,40 грн

Верховная Рада

 Фото из открытых источников


Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3424, который предусматривает отмену судебного сбора при обжаловании админштрафа. Соответствующие результаты голосования опубликованы на сайте парламента.

Отмечается, что законопроект поддержали 315 народных депутатов. "Вносятся изменения в части второй статьи 3 Закона Украины "О судебном сборе" путем дополнения ее пунктом 18, предусматривающий освобождение от уплаты судебного сбора за подачу жалобы или иска об обжаловании постановления по делу об административном правонарушении", – говорится в сообщении.

В пояснительной записке к документе отмечается, что сейчас в случаях обжалования постановлений по делам об админправонарушениях, истцу необходимо оплатить судебный сбор, который равен 420,40 грн. Если человек обжалует штраф в размере 17 грн, то судебный сбор в 25 раз будет превышать сумму самого взыскания.

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Напомним, вчера, 1 сентября, стартовала четвертая сессия Верховной Рады Украины. В частности, в первый день работы народные депутаты запланировали рассмотреть в первом чтении внесение изменений в закон о госбюджете Украины на 2020 год.

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