В Украине хотят разрешить обработку данных больных СOVID-19 без их согласия

Народные депутаты на заседании Верховной Рады Фото из открытых источников

После завершения карантина персональные данные больного предлагается уничтожать или обезличивать

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал ВРУ принять законопроект, который предусматривает обработку персональных данных больных коронавирусом без согласия лиц, а также ряд других положений. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.

Так, законопроектом 3320 "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по поводу предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" предлагается внести следующие изменения:

дать определение понятиям "самоизоляция", "обсерватор", "обсервация";

установить, что основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабмином в решении о введении карантина;

предусмотреть выдачу и оплату больничных на период пребывания лиц в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях);

определить условия выезда граждан из зоны карантина (после проведения медицинского обследования и получения соответствующей медицинской справки в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения).

предоставить право органам исполнительной власти и местного самоуправления на время действия карантина образовывать временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали) и обсерваторы;

разрешить обработку персональных данных без согласия больного лица для осуществления противоэпидемических мероприятий. В том числе, речь идет о сведениях относительно состояния здоровья, места госпитализации, фамилии, имени, отчества больного, даты его рождения, места проживания, работы/учебы.

Отмечается, что предложенные нормы будут действовать на период установления карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Кроме этого, персональные данные после завершения этого срока подлежат обезличиванию, а в случае невозможности - уничтожению.

По предварительной информации, было принято решение рекомендовать ВРУ включить этот законопроект в повестку дня внеочередного заседания и по результатам рассмотрения проекта в первом чтении принять его за основу и в целом как закон.

Напомним, на прошлой неделе председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания.

А затем, 13 апреля, народные депутаты собрались в здании парламента для участия во внеочередном заседании Верховной Рады. Онлайн-трансляцию можно посмотреть по ссылке.