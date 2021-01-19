В Украине хотят прекратить реформу интернатов, - детский омбудсмен

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба Фото из открытых источников

Чиновник заявляет о возможном сужении реформы лишь до отдельных заведений

Офис Уполномоченного по правам человека получил на согласование проект распоряжения Кабмина, которым могут отменить реформу интернатов в Украине. Об этом сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба в Фейсбук.

По словам омбудсмена, этот документ в случае принятия фактически прекратит реформу интернатов. В проекте распоряжения Минсоцполитики предлагает "отложить" до 2026 года прекращение устройства в интернаты детей в возрасте до 3-х лет. Ранее это было предусмотрено стратегией до 2020 года и было одним из ключевых приоритетов.

Также документ исключает из реформы 70% интернатных учреждений системы образования. Таким образом реформа сужается только до домов ребенка (реформу которых откладывают до 2026 года), детских домов-интернатов системы социальной защиты (для детей с тяжелыми формами инвалидности) и детских домов системы образования.

В то же время Кулеба добавил, что в детских домах системы образования по состоянию на 01 января 2020 года оставалось 1057 детей, что составляет менее 1% от общего количества детей в интернатах.

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Напомним, недавно в Минсоцполитики заявили о временном приостановлении выдачи "пакетов малыша" для новорожденных из-за смены организатора, который закупал необходимые товары. Вместо этого роженицам предлагают монетизировать помощь от государства.