В Украине есть мощности для производства российской вакцины от коронавируса, - Медведчук по итогам переговоров с разработчиками "Спутник V"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В Украине есть мощности для производства вакцины от коронавируса "Спутник V", а Россия готова предоставить соответствующее сырье. Об этом по итогам встречи с разработчиками вакцины "Спутник V" заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

Он напомнил, что месяц назад была создана рабочая группа для достижения соответствующих договоренностей.

"После месяца работы мы сегодня вышли на результат, который является знаковым для Украины, потому что речь идет о возможности трансфера технологии по производству вакцины в Украину, а также предоставлении сырья в виде клеточной линии и возможности на тех производственных мощностях, которые есть в Украине, производить эту вакцину. И вот сегодня мы подводим итог работы рабочей группы и готовы продолжить договоренности по поводу того, чтобы эта вакцина производилась, я подчеркиваю, в Украине", - отметил Виктор Медведчук.

Политик также добавил, что украинские мощности соответствуют всем необходимым стандартам.

"Это очень важно как знаковый показатель того, что такое производство действительно возможно, такие мощности найдены. Они отвечают тем стандартам, которые должны быть реализованы в ходе применения технологий по производству вакцины. Естественно, тут вопрос заключается только за властью Украины, когда будет подано на регистрацию соответствующее заявление. Ну, и желание власти Украины обеспечить сегодня украинских граждан, потому что сегодня борьба с чумой ХХІ века, которой, к сожалению, по праву называем коронавирус, она идет во всем мире. Нам надо делать все необходимое, чтобы защитить наших людей. В данном случае я веду речь о гражданах Украины несмотря на определенную специфическую позицию нашей власти", - подчеркнул политик.

Напомним, ранее Виктор Медведчук сообщал, что производство российской вакцины "Спутник V" можно наладить в Украине на харьковском предприятии "Биолик" в ближайшее время.