В Украине быстрыми темпами происходит деиндустриализация – это заслуга и западных партнеров, – Бортник

Руслан Бортник Скриншот ZIK

Наша страна движется по замкнутому кругу, говорит эксперт

Украина из индустриально-аграрной страны в начале 1990-х годов на сегодня превратилась исключительно в аграрно-сырьевое государство. В том, что в Украине быстрыми темпами происходит деиндустриализация, есть заслуга и западных партнеров.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический консультант Руслан Бортник.

Руслан Бортник отметил, что Украина попала в замкнутый круг: "То, что у нас такими быстрыми темпами происходит деиндустриализация, то есть разрушение тех направлений экономики, которые дают высокую добавленную стоимость, это, в том числе, заслуга западных партнеров. То есть они нам говорят - этого не делайте, потому что это не соответствует нашим правилам, нашим желаниям, потому что это не позволит нам продавать на вашем рынке то, что мы хотим. Мы говорим – ок. Тогда нам не хватает на социальную сферу. "Берите у нас кредиты". Опять - ок, и мы ходим этим кругом. Мы становимся все беднее, социальные расходы уменьшаются из государственного бюджета, людей в Украине становится все меньше, экономика становится все более примитивной".

Эксперт констатировал, что из индустриально-аграрной страны в начале 1990-х годов Украина сегодня превратилась в исключительно аграрно-сырьевое государство и продолжает ходить по замкнутому кругу.

Как сообщали, по итогам двустороннего саммита в Брюсселе Украина и Европейский Союз достигли договоренности об обновлении соглашения об ассоциации. В тексте говорится о том, что стороны ожидают "дальнейшего продвижения экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках соглашения об ассоциации".

Напомним, депутаты Европарламента обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ.

Авторы письма напоминают о падении Украины в рейтинге восприятия коррупции, сворачивании реформ, проблемах в назначении руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, остановке обвинения по делам коррумпированных судей. Все это, по их словам, грозит Украине потерей макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро. Евродепутаты также сделали оговорку в связи с безвизовым режимом.