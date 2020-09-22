В Украине – разгул национал-радикализма, но реакции власти нет, - Артем Марчевский

Артем Марчевский Скриншот видео

Нет никакого осуждения ни от президента, ни от чиновников, отметил генпродюсер телеканала "112 Украина"

В Украине происходит разгул национал-радикализма, но реакции действующей власти, которая осуждала бы это, нет.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

Артем Марчевский напомнил, что прошло больше года с того момента, когда неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение телеканала "112 Украина". Он отметил, что это произошло в центре столицы, в месте, где установлено немало камер видеонаблюдения, однако по состоянию на сегодня даже не известно, какого цвета был автомобиль, на котором скрылись злоумышленники.

"То о каком расследовании может идти речь?" - риторически поинтересовался Артем Марчевский.

Что касается акций национал-радикалов, которые те накануне устроили возле зданий телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", Артем Марчевский отметил, что сама акция – не стоит внимания, однако достоин внимания разгул национал-радикализма.

"Посмотрите, телеканал обстреляли, журналистов бьют, журналистов запугивают, на журналистов давят, под Харьковом совершают нападение на автобус. и там ведь это было серьезное нападение. Мы с вами все видели эти страшные кадры, когда там буквально ногами добивали людей, и они до сих пор в больнице, насколько мне известно, не в лучшем состоянии. Врачи уже, слава Богу, не борются за их жизнь, но большой вопрос, насколько здоровыми они выйдут из этих больниц и как это отразится на их дальнейшей жизни. Об этом нужно говорить, это нужно осуждать, но мы не видим никаких заявлений ни от президента, ни от каких-либо чиновников о том, что это осуждают. Зато мы видим осуждение от европейских политиков, к которым мы обращаемся", – сказал Артем Марчевский.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по нему был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. Во время нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, который открыто заявляет о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов - За жизнь", принадлежала главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

Кроме того, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK ко Дню Независимости Украины представители "Нацкорпуса" напали на съемочную группу, а также на приглашенных гостей – Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова.