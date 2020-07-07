У украинцев есть необходимость знать два языка – украинский и русский, – Виктор Черный

Статистика свидетельствует, что 54% граждан используют русский язык в быту, а некоторые и в работе, говорит парламентарий

Украинский язык сегодня получает развитие, а вот языки национальных меньшинств и особенно русский язык находятся в не совсем адекватном состоянии. В то же время в украинцев есть необходимость знать два языка – украинский и русский.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный.

В Конституционном суде Украины сегодня началось слушание дела по представлению 51 народного депутата VIII созыва ВРУ относительно соответствия Конституции закона о языке, который приняли в апреле 2019 года. Нардеп прокомментировал языковой вопрос.

"Как показывает статистика, более 50%, а если быть точнее 54% украинцев используют русский язык в быту, а некоторые и в работе. То есть у нас действительно такая непростая ситуация, когда есть необходимость, на самом деле, знать два языка, но один язык как бы получает развитие, я имею в виду украинский язык, согласно Конституции. А вот языки национальных меньшинств и особенно русский язык находятся в таком, я считаю, не совсем адекватном положении. Если говорить о том, что сегодня рассматривается в КСУ, этот закон - кстати, он был принят 16 июля прошлого года предыдущим составом парламента, и они, понимаю, что в своем большинстве не пройдут в парламент, уже принимали, конечно, все, что можно, и все, что нельзя, в том числе с нарушениями процедурных норм принятия законопроекта. Поэтому вся наша фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в полном составе плюс еще семь депутатов написали подання в КСУ, чтобы КСУ рассмотрел соответствие этого закона нормам Конституции Украины. Мы уверены, что этот закон не соответствует Конституции Украины", – подчеркнул парламентарий.

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Как говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь", дискриминацию русскоязычных украинцев необходимо прекратить.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский язык. Вторым языком, который должны изучать с детского сада, должен быть английский.