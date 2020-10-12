В угоду европейским фармкорпорациям Зеленский отказывается от спасения украинцев, – Кива о вакцине от COVID-19

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Парламентарий подчеркнул, что цинизм власти достиг апогея, когда она начала играть со здоровьем и жизнью граждан

В угоду отдельным европейским фармакологическим корпорациям сегодня президент Украины Владимир Зеленский отказывается от спасения украинского народа, ведь власть не только не подала заявку на получение вакцины от коронавируса в РФ, но и публично отвергла возможность спасать жизни людей.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Илья Кива.

Парламентарий отметил, что цинизм нынешней украинской власти достиг апогея, когда она начала играть со здоровьем и жизнью граждан, ведь по состоянию на сегодня власть не только не подала заявку на получение вакцины от коронавируса в РФ, но и публично отвергла возможность спасать жизни людей. По его словам, сегодня президент Украины Владимир Зеленский, которого избрали как спасителя, как последнюю надежду Украины, такими шагами фактически обрекает на болезни и смерть свой народ.

"Я считаю, что не просто непрофессионализм, которым они пытаются сегодня как-то оправдать свои ошибки, это саботаж, это предательство. Вот это и есть предательство своего народа. В угоду отдельным европейским фармакологическим корпорациям сегодня Зеленский отказывается от спасения украинского народа", – сказал Илья Кива и подчеркнул, что глава государства превращается в палача собственного народа.

Гость ток-шоу напомнил, что именно представители оппозиции - председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук отправился в Москву, сел за стол переговоров и договорился о предоставлении Украине вакцины, которая спасает жизни.

Как сообщали, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук поздравил российских ученых с успехом в создании первой в мире вакцины против COVID-19 и обсудил возможность ее поставки в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не исключает возможности поставок российской вакцины от коронавируса в Украину.

Добавим, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали три пути получения вакцины от коронавируса.