"В тюрьму может сесть сам Сытник". Почему НАБУ завело дело на замглавы ОП Татарова и какие будут последствия

Артем Сытник и Олег Татаров Страна.ua

В Украине разворачивается масштабный скандал вокруг НАБУ. Ведомство Артема Сытника пытается вручить подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, после того как тот подверг жесткой критике главу НАБУ. Об этом сообщает "Страна.ua".

В субботу, 28 ноября, Татаров сделал заявление о том, что Сытника нужно снимать с должности. А уже через пару дней НАБУ попыталось вручить ему подозрение. Как повод было использовано дело "Укрбуда". В окружении заместителя главы Офиса президента называют обвинения против Татарова полностью сфабрикованными в качестве мести за критику в отношении НАБУ.

"Не украинская история". Заявление Татарова о НАБУ

28 ноября замглавы Офиса президента Олег Татаров обрушился с критикой на главу НАБУ Артема Сытника. А само ведомство назвал "не украинской историей".

Отметим, что в правоохранительной сфере (за связи с которой в ОП и отвечает Татаров) уже давно было известно, что замглавы Офиса президента выступает против сохранения Сытника на посту главы НАБУ, считая его неэффективным и коррумпированным.

Но в субботу Татаров сказал об этом публично.

Детально заявление Татарова мы уже цитировали. Перескажем его основные посылы.

Слова чиновника прозвучали в контексте законопроекта от Кабмина, который позволяет главе НАБУ оставаться на своем посту до назначения нового директора. Татаров сказал, что в обществе Антикоррупционному бюро доверяют меньше остальных правоохранительных органов.

Но потом озвучил и вовсе крамольные вещи - что эта структура управляется не из Украины. Причем именно через Артема Сытника. Который, по мнению замглавы Офиса президента, должен уйти. Во-первых, он совершил коррупционное правонарушение. А во-вторых, указ о его назначении еще летом отменил Конституционный суд.

Также Татаров сказал о наличие уголовных дел, которые расследуются против директора НАБУ.

"Вокруг Сытника расследуется ряд уголовных производств. По решению суда следователи исследовали электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей", - отметил зам Ермака.

Он напомнил, что на этапе отбора в НАБУ Сытник не соответствовал критериям добропорядочности. Например, рассказал чиновник, он был замешан в судебных договорняках еще будучи адвокатом.

"Он готовил проекты решений судов, которые затем объявлялись слово в слово в судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следственных и прокуроров, которые потом ими подписывались. Это было официально по судебному решению задокументировано и является доказательством в уголовном производстве", - отметил Татаров и призвал к новому конкурсу на должность шефа НАБУ.

Заявление вышло крайне жестким. А учитывая, что отставки Татарова за ним не последовало, многие восприняли его слова как доминирующую в окружении Зеленского позицию.

И это впечатление не испортило даже традиционное "опровержение" от Офиса президента, где заявлялось, что Татаров лишь излагал свои личные мысли.

Надо понимать, что Сытник сегодня - это человек, чью кандидатуру поддерживают западные посольства и лояльные к ним грантовые активисты. Недавно Зеленский пообещал послам "Большой семерки" оставить главу НАБУ в кресле.

Заявление же Олега Татарова с этой позицией контрастировало и указывало на то, что как минимум у части представителей власти позиция в отношении Сытника, официально признанного коррупционером, негативная.

К слову, к самому Татарову у грантовых активистов, связанных с НАБУ, давняя нелюбовь. Они обвиняют его в работе на Януковича во времена Майдана (тогда Татаров был заместителем главы Главного следственного управления МВД), а также в том, что он пытается свернуть "антикоррупционные реформы". Вопрос о Татарове задавал Зеленскому даже журналист ВВС во время интервью в Лондоне.

То есть Татаров - это давний и открытый противник структур, связанных с западными посольствами и НАБУ.

Месть НАБУ

Через два дня после заявления Татарова последовал контрудар от ведомства Сытника. 1 декабря НАБУ заявило об открытии нового дела против застройщика Максима Микитася - бывшего владельца компании "Укрбуд".

Если ориентироваться только на пресс-релиз НАБУ, с Татаровым эта история вроде и не связана.

Речь идет о том, что Микитась якобы давал взятку замдиректора экспертного центра МВД Константину Дубоносу - за "правильную" оценку стоимости квартир, которые "Укрбуд" должен был передать на баланс Нацгвардии (с этими квартирами тянется еще старое уголовное дело на бывшего командира НГУ Юрия Аллерова, а также на самого Микитася).

Взятка - это было машиноместо, которое владелец "Укрбуда" отписал эксперту по сильно заниженной цене, говорят в НАБУ. Там также не исключили, что по делу найдутся и другие фигуранты. А Дубоноса как раз сегодня арестовал Высший антикоррупционный суд - с правом выйти под залог.

"Страна" еще вчера опубликовала информацию, что на самом деле при помощи этого уголовного дела "копают" под Олега Татарова.

По нашим данным, подозрение Дубоносу НАБУ вручило уже через день после заявления зама Ермака - 30 ноября. При том что сама история с экспертизой имела место весной 2017 года.

Фамилия Татарова, как сообщают наши источники в правоохранительных органах, в деле фигурирует в переписке Микитася и других сотрудников его компании при обсуждении вопроса о проведении экспертизы (его адвокатская контора в то время оказывала услуги одной из компаний Микитася).

Наш источник, близкий к следствию, сообщил, что, исходя из этих материалов, каких-либо четких доказательств вины Татарова в деле нет.

При этом переписку бывший застройщик передал в НАБУ добровольно - с целью оговорить чиновника, на которого был в свое время обижен за то, что не смог через него "решить вопрос" в Офисе президента.

Таким образом Микитась пытается пойти на сделку со следствием и закрыть свои проблемы по другим уголовным делам, считает источник.

За эту соломинку и ухватились у Сытника, который давно в контрах с Татаровым и знает о его позиции относительно НАБУ. И после цитированного выше жесткого заявления было принято решение резко активизировать разработку уголовного дела.

Подтверждения от "соросят", Микитася и НАБУ

В тот же день нашу информацию подтвердила группа поддержки НАБУ.

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин написал пост, из которого становится понятно, что дело Микитася - это по сути "дело Татарова".

Фото из открытых источников