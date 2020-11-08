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В ТКГ объяснили, когда Рада может принять закон об амнистии на Донбассе

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Амнистировать участников конфликта могут после проведения местных выборов в ОРДЛО

Закон об амнистии участников конфликта на Донбассе может быть принят Верховной Радой после проведения там местных выборов и формирования местных органов власти, согласно с украинским законодательством. Об этом сообщил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук в интервью ТАСС.

По его словам, в законе будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах. Кроме этого, она не будет касаться лиц, виновных в тяжких преступлениях. 

"Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна", - подчеркнул Кравчук.

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Также для определения тех, кто попадет под амнистию, может быть создана специальная комиссия с участием местных властей Донбасса.

"Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина будет доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать", - заверил глава делегации. 

Напомним, на прошлой неделе вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что проект закона о переходном периоде и амнистие в отношении неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей будет создано не позднее первого квартала 2021 года. 

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