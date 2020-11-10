В ТКГ начали обсуждение плана достижения мира на Донбассе

Ситуация на Донбассе. Фото Фото из открытых источников

Также в повестке дня - обсуждение передвижения граждан Украины через КПВВ, обмена удерживаемыми и поиска лиц, пропавших без вести

Сегодня утром, 10 ноября, началось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Политическая подгруппа обсуждает план достижения мира на Донбассе, передает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"В 09:00 в режиме видеоконференции началось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Повестка дня: обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ; обмен взаимно удерживаемыми лицами; проработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

Политическая подгруппа обсуждает "План действий", предложенный главой делегации Л. Кравчуком", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности. А завтра, 11 ноября, состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

Напомним, ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу". В украинской делегации обраащли внимание, что следующее заседание ТКГ состоится 10 ноября, к этому времени ОБСЕ должна была сформировать собственную позицию и, возможно, внести предложения.