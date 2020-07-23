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В ТКГ договорились о полном прекращении огня с 27 июля

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Также украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение

22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должна соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.

Также украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает именно того же от "другой стороны".

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Напомним, за минувшие сутки, 22 июля, незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего четверо военных получили ранения.

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