В ТКГ договорились о полном прекращении огня с 27 июля
Также украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение
22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должна соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.
В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.
Также украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает именно того же от "другой стороны".
Напомним, за минувшие сутки, 22 июля, незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего четверо военных получили ранения.