В Тернополе прошел региональный форум партии "За Майбутнє"

Игорь Палица Фото из открытых источников

В Тернопольской области прошел открытый форум сторонников партии "За Майбутнє". Участники мероприятия обсудили план развития региона, в частности привлечение инвестиций в медицину и модернизацию промышленности. Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK.

Так, председатель партии Игорь Палица отметил, что главная задача его команды – вернуть власть на места.

"Наша задача - победить, взять власть в областном совете, в местных советах и принимать решения самим. Никто не имеет права вмешиваться в решения, которые принимают советы. Совета избраны народом, а люди, которых назначает Киев не имеют право решать, как двигаться регионам", - заявил Палица.

Отмечается, что команда "За Майбутнє" будет участвовать в выборах во всех пятидесяти пяти объединенных территориальных общинах Тернопольской области.

"У нас мощная команда в области, которая может взять на себя ответственность, готова брать на себя ответственность. И самое главное, что мы видим, мы знаем, как изменить нашу область, сделать так, чтобы мы действительно чувствовали себя счастливыми в нашей области, не только области, но и в Украине", - отметил нардеп группы "За Майбутнє" Иван Чайкивский.

Кроме этого, в рамках рабочего визита в Тернопольскую области руководитель партии "За Майбутнє" Игорь Палица посетил областную клиническую больницу. Как выяснилось, медучреждение нуждается в отдельном детском стационаре.

По словам гендиректора больницы Григория Корицкого, нужен стационар на 50 коек, из них 25 - для больных респираторной инфекцией, а еще 25 - для пациентов с кишечной. Кроме этого, больнице нужна детская инфекционная реанимация, диагностические кабинеты и операционный блок.

Также нардеп Игорь Палица наведался к предприятию "Электросвит" - одному из экспортеров светильников в Европу. Во время своего визита политик обсудил с коллективом фирмы планы на будущее, в частности, увеличение производственных мощностей и внедрение новых производственных процессов.

Напомним, ранее съезд сторонников политической силы "За Майбутнє" состоялся в Запорожской области. Во время форума эксперты и специалисты провели две профессиональные дискуссии и очертили реальные задачи и план развития Запорожья и области.