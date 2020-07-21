В США подготовили резолюцию против участия России в саммите G7

Ранее о приглашении РФ на следующий саммит говорил Дональд Трамп

Саммит G7 во Франции Фото из открытых источников

Демократическая партия США внесла в Сенат страны резолюцию против участия России в саммите G7. Об этом сообщила пресс-служба сенатора Дика Дурбина.

Отмечается, что парламентарии США выступают против возвращения России в "Большую семерку", о необходимости чего неоднократно выступал президент страны Дональд Трамп. В резолюции говорится о том, что количество членов саммита нельзя расширять до восьми из-за оккупации Крыма и Донбасса, атаки на западные демократии и финансирования убийств американских военных в Афганистане.

Сенаторы назвали три условия, которые должна выполнить Российская Федерация для включения в саммит Российской Федерации:

Деоккупация Крыма и Донбасса; Прекращение преступной деятельности против США и их союзников; Прекращение каких-либо вознаграждений за деятельность против Вооруженных сил США.

Напомним, Россию исключили из членства в клубе G8 и превратили его в G7 в марте 2014 года после начала агрессии РФ в Украине.

В мае текущего года президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить на саммит стран "Большой семерки" еще четыре страны. В частности, речь шла о приглашении России, Индии, Южной Кореи и Австралии.

В июне президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить возвращения России в G7. Поддержку Киеву в вопросе запрета участия РФ в саммите пообещала Канада.