В США открылись избирательные участки: Как происходит волеизъявление на выборах президента

Избирательный участок в США Скриншот из видео

Человеку, который впервые пришел голосовать, аплодирует весь избирательный участок

Выборы президента США стартовали: сегодня, в основной день голосования, избирательные участки открылись, и американцы осуществляют свое волеизъявление.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил телеведущий Александр Сказкин, который сегодня находится в Вашингтоне.

Телеведущий на примере одного из участков рассказал и показал, как именно происходит голосование в США. В частности, уже на входе в помещение для избирателей разместили специальную разметку, которая указывает, куда нужно идти, и напоминает, что следует соблюдать социальную дистанцию. Перед тем, как зайти в помещение, где непосредственно происходит голосование, нужно обработать руки антисептиком. За этим следит девушка, которая не пропускает тех, кто не выполняет такое требование.

Александр Сказкин обратил внимание на то, что помещение, где непосредственно работает избирательный участок, в отличие от украинских, большое по площади. Телеведущий продемонстрировал листы бумаги, прикрепленные к стене. На них указано, сколько избирателей уже проголосовали на этом участке досрочно.

Для того чтобы проголосовать, сначала нужно зарегистрироваться, после этого для избирателя распечатывают бюллетень, и он маркером или ручкой делает в нем соответствующую отметку. Кроме того, на участке размещены сенсорные экраны, которые позволяют голосовать с помощью технологии "тачскрин".

"Вы подходите, идентифицируетесь, нажимаете имя кандидата, за которого вы голосуете, после этого распечатывается бюллетень, и вы спокойно можете идти и опускать его в урну, в специальную машину, которая, в конце концов, и посчитает ваш голос. Что интересно – после каждого голосования, после каждого человека эта машина (сенсорные экраны. - Ред.) проходит санитарную обработку, поэтому все принципы защиты здесь соблюдаются", - отметил Александр Сказкин.

Телеведущий добавил, что человеку, который впервые пришел голосовать, аплодирует весь избирательный участок.

Напомним, сегодня, 3 ноября, в Соединенных Штатах стартовали выборы президента и вице-премьера. В то же время американцы будут избирать 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

Добавим, первый город уже обнародовал результаты – в городе Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир побеждает бывший вице-президент США и кандидат от Демократической партии Джо Байден.