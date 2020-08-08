В США назвали действия нардепа Деркача угрозой нацбезопасности

Андрей Деркач Интерфакс-Украина

Речь идёт об аудио, публикуемых нардепом

Офис директора национальной разведки США назвал одной из угроз национальной безопасности действия депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

В частности, контрразведка США считает Деркача "пророссийским депутатом из Украины", который преследует цель "подорвать кандидатуру Байдена и позицию Демократической партии", что сделано им в рамках российской политики на выборах в США в 2020 году.

Пресс-релиз Офиса директора национальной разведки США Фото: Telegram-канал Алексея Гончаренко Пресс-релиз Офиса директора национальной разведки США Фото: Telegram-канал Алексея Гончаренко

Отметим, Андрей Деркач неоднократно публиковал компрометирующие плёнки с якобы голосами пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Так, на одной из записей Байден и Порошенко обсуждали украинских диверсантов в Крыму в августе 2016 года. Из разговора становится понятно, что диверсионная операция действительно была. Это фактически признал Порошенко. Байден резко критикует решение о проведении диверсионной операции в Крыму. Говорит, что это создаёт риски эскалации. А также даёт повод европейцам обвинить в этом Украину.