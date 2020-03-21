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В спортивном костюме, шортах и без маски: Нефедов рекомендовал узнавать информацию относительно его работы на официальном сайте таможни

Фото с места происшествия Телеграм-канал PavlovskyNews

Ранее Нефедов оправдался за скандал с экспортом масок в Испанию

Глава таможенной службы Максим Нефедов, который вышел за кофе в шортах и без маски, прокомментировал вопрос относительно работы таможни в условиях карантина. Об этом сообщает Рavlovsky News.

"Журналист нашего телеграмм-канала встретил главу Таможенной службы Максима Нефедова в спортивном костюме, шортах и без маски во время покупки кофе в центре Киева... Мы решили узнать у Нефедова, как будет работать таможня в условиях карантина и был у Максима разговор с президентом Зеленским по поводу его отставки", - говорится в материале. 

Однако глава таможенной службы не все вопросы журналистов ответил лишь один раз. А именно, Максим Нефедов посоветовал узнавать информацию относительно его работы на официальном сайте таможни.

После этого глава Таможенной службы купил два кофе и направился вверх по улице Шелковичной.

К слову, ранее Владимир Зеленский в зале парламента заявил, что не доволен работой Нефедова. 

Напомним, недавно председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что поставки медицинских масок из Украины в Испанию были легальными, ведь автомобили с медоборудованием пересекли границу еще до запрета на экспорт.

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