В Совете Европы отмечают уменьшение количества заключенных в Украине

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В то же время там отметили, что количество заключенных все еще остается большим

В Совете Европы приветствуют положительные тенденции по уменьшению количества заключенных в Украине, но призывают продолжать реформу пенитенциарной системы. Об этом говорится в докладе Комитета Совета Европы по вопросу предотвращения пыток.

"Комитет приветствует положительные тенденции по снижению количества заключенных и призывает украинское руководство продолжать реформу пенитенциарной системы", - отмечается в документе.

Кроме этого, там константували, что на период посещения членами комитета Украины в августе 2020 года количество заключенных составляла около 51 тысячи (без учета временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса), что составляет 143 лицам на 100 тыс. населения. В 2017 году заключенных было 57 тысяч.

Но вместе с тем, в Совете Европы отмечают: количество заключенных в Украине остается большим, что свидетельствует чрезмерное применение мер, связанных с содержанием под стражей.

В связи с этим комитет призывает власти Украины предпринять шаги для обеспечения применения мер пресечения, альтернативных заключению.

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Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что сейчас продолжаются переговоры с представителями "ЛНВ" и "ДНР" относительно передачи заключенных из ОРДЛО, чтобы они продолжили отбывать наказание на подконтрольной украинскому правительству территории.