Россия в Крыму развернула штабы и готова к потенциальной агрессии, - СНБО

Генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос Фото из открытых источников

Представитель СНБО утверждает, что РФ может начать новую фазу агрессии против Украины в любой момент

Российская Федерация начала развертывание военных штабов в оккупированном Крыму, которые может использовать в "активной фазе боевых действий". Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

"Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще учеба, а завтра утром это уже что – начало агрессии", - сказал Кривонос.

Однако, по его словам, Украина вполне готова к любым угрозам.

"Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже разработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют. И наши войска также проходят обучение и подготовку по противодействию", – добавил Кривонос.

Представитель СНБО утверждает, что РФ может начать новую фазу агрессии против Украины в любой момент и с любого участка границы, в том числе и из аннексированного Крыма.

Напомним, 24 июля Совет Федерации России одобрил поправки к закону "О противодействии экстремистской деятельности", которыми отчуждение территории РФ приравнивается к экстремизму. Таким образом, любой призыв России вернуть аннексированный Крым Украине, может быть расценен, как "экстремизм". Ранее экстремистской деятельностью считалось только нарушение целостности РФ.