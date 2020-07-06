В СНБО не видят возможности для проведения выборов на Донбассе

Выборы должны проходить на украинской территории по украинской Конституции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на сегодня провести выборы на Донбассе нет возможности. Однако они "рано или поздно" там состоятся, сказал он в интервью "Украинской правде".

По его словам, для проведения выборов на Донбассе должны быть определенные условия, которых сейчас там нет.

"Если будут какие-то изменения, какие-то процессы, рано или поздно там будут происходить выборы", - отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что выборы на Донбассе должны проходить на украинской территории по украинской Конституции.

"Над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы... Центральная Избирательная Комиссия должна их там проводить. Пока что мне сложно представить такие условия", - заявил Алексей Данилов.

Напомним, ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявлял, что Украина должна получить контроль над международной границей, а на Донбассе должно произойти прекращение огня, и только тогда можно будет говорить о проведении местных выборов.