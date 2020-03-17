В "Слуге народа" заявили о вероятности введения в Украине чрезвычайного положения

народный депутат Украины, фракция "Слуга народа" Александр Качура 112.ua

По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19

Я думаю, что чрезвычайное положение в Украине будет введено. Но это будет сделано для того, чтобы идти на опережение.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Качура.

"Я скажу, возможно, какую-то вещь, это мое личное мнение, но, если пойти по примеру всех европейских государств, которые находятся рядом с нами, они уже ввели чрезвычайный режим в своих странах. И то, что сейчас делает руководство нашего государства за дни, много кто делает за недели. Мы в этом вопросе, на самом деле, опыт уже есть, мы его реализовали. Мы понимаем, что на сегодняшний день самая главная ценность – это жизнь и здоровье граждан. Для этого, в том числе, вводятся те ограничения, которые мы ввели на сегодняшний день и принимаются соответствующие законопроекты", – сказал Александр Качур.

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Народный депутат также добавил, что на заседание фракции "слуги народа" договорились, что они готовы собираться и мобилизоваться в течение 24 часов.

"И относительно того, будет ли введено чрезвычайное положение, я думаю, что будет. Но это будет сделано для того, чтобы идти на упреждение, чтобы украинские граждане минимально перенесли то, что происходит в мире", – сказал нардеп от "Слуги народа".

Как известно, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

Напомним, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение через коронавирус. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

С 18 марта 2020 года до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).