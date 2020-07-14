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Арахамия: Зеленский может ветировать закон о легализации игорного бизнеса

Давид Арахамия. Фото ukrinform.ua

Есть два варианта решения ситуации

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о несогласованностях при рассмотрении поправок к закону о легализации игорного бизнеса, из-за которых Рада может обратиться к Президенту с просьбой вернуть документ в парламент. Об этом сообщает "Укринформ".

"Там есть несколько технических разногласий (когда мы голосовали несколько поправок). Сейчас сведем это все вместе и посмотрим. Есть два сценария. Первый - все нормально и мы как-то там технико-юридическими правками это исправим. Если нет - будем просить Президента ветировать с замечаниями для того, чтобы еще раз проголосовать", - пояснил Арахамия.

В то же время депутат напомнил, что в Раде уже зарегистрированы два проекта постановлений членов фракции "Батькивщина" и некоторых внефракционных депутатов об отмене решения парламента относительно принятия закона о легализации игорного бизнеса. Их нужно рассмотреть на комитете и проголосовать в сессионном зале, чтобы открыть путь к подписанию закона об игорном бизнесе.

"Я думаю, что в пятницу все эти вопросы будут решены и можно будет передавать Президенту на подпись", - подчеркнул Арахамия.

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Напомним, что сегодня 248 народных депутатов поддержали законопроект об игорном бизнесе во втором чтении.

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