В "Слуге народа" заявили о необходимости ежегодного аудита работы Нацбанка

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Андрей Гудзенко/LIGA.net

К тому же, власть будет искать нового главу, а не сосредотачиваться на временных и.о.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что стоит ввести ежегодный аудит работы Национального банка Украины. Об этом он заявил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Я думаю, что аудит работы НБУ нужно проводить в любом случае. Неважно, кто там руководит, потому что это государственный орган. Так или иначе, нужно ежегодно проверять деятельность этого органа. Это со всеми государственными органами должно быть так", - сказал он.

Вместе с тем Арахамия рассказал, что сразу будут искать главу Нацбанка, а не сосредотачиваться на временных исполнителях обязанностей.

"А что же насчет госпожи Рожковой, я думаю, мы не будем сейчас сосредотачиваться на временно исполняющих обязанностей. Мы будем максимально быстро двигаться на пути в поиске нового кандидата на главу НБУ", - добавил Арахамия.

Напомним, Верховная Рада освободила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Соответствующее постановление поддержали 286 народных депутатов.