В "Слуге народа" заявили, что шансы на досрочную смену парламента есть

Телеканал ZIK

Досрочные парламентские выборы могут состояться весной

Народный депутат Украины (фракция партии "Слуга народа") Ирина Верещук заявила, что шансы на досрочную смену парламента есть.

Об этом она сказала в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

"Шансы на досрочную смену парламента сегодня являются. Надеюсь, что этого не произойдет. Но, если состоится, то, возможно, и на весну", – заявила Ирина Верещук.

Вместе с тем она добавила, что не верит в перевыборы в Верховную Раду осенью этого года.

"Нет оснований об этом говорить", – отметила народный депутат и добавила, что смена парламента не сможет решить все насущные проблемы Украины.

"У нас выросла смена, новая элита, которая не будет коррумпированной, трусливой как старая, и будет брать на себя ответственность? Как на меня, великая миссия Зеленского, может он этого сам не знает, – отодвинуть и держать эту прогнившую элиту подальше и дать возможность вырасти новой элите. И именно новая элита через некоторое время возьмет на себя ответственность", – прокомментировала Ирина Верещук.

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Напомним, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман заявил, что во властных кругах рассматривают план срыва местных выборов-за того, что рейтинг "слуг народа" "проседает".

А вот политолог Вадим Карасев считает, что совмещение местных выборов с парламентскими может спасти "Слугу народа" на местных выборах, потому что многие из тех, кто будет голосовать за "слуг" в парламенте, может проголосовать за них и в местные советы.